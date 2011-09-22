〔离岸人民币〕一年期美元/人民币NDF大涨,隐含未来12个月人民币贬值

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透香港9月22日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)一年期合约CNY1YNDFOR=周四大涨逾400个点子,隐含未来12个月人民币兑美元将出现贬值.
本地时间12:05,一年期NDF报6.3840/70元,较上日上涨450个点子,盘中高见6.3865元;内地人民币/美元即期CNY=CFXS则报6.3900元.
由此推算,一年期NDF所隐含的未来一年人民币贬值幅度约为0.09%,而周三收盘时隐含的升值幅度为0.42%.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。