版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 12:12 BJT

〔离岸人民币〕一年期美元/人民币NDF大涨,隐含未来12个月人民币贬值

路透香港9月22日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)一年期合约CNY1YNDFOR=周四大涨逾400个点子,隐含未来12个月人民币兑美元将出现贬值.

本地时间12:05,一年期NDF报6.3840/70元,较上日上涨450个点子,盘中高见6.3865元;内地人民币/美元即期CNY=CFXS则报6.3900元.

由此推算,一年期NDF所隐含的未来一年人民币贬值幅度约为0.09%,而周三收盘时隐含的升值幅度为0.42%.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐