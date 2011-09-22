〔新闻稿〕合生创展展望因流动性削弱而调整为负面,评级获确认--标普

(以下为评级公司--标准普尔最新发布的评级报告)

香港，2011年9月22日—标准普尔评级服务今日宣布，将中资地产商合生创展集团有限公司（合生创展）的评级展望由稳定调整为负面。与此同时，我们还将合生创展的大中华区信用体系评级由“cnBB”下调至“cnBB-”，债务评级由“cnBB-”下调至“cnB+”。我们确认对合生创展““B+”的长期企业信用评级以及该公司未到期优先无担保债券“B”的债务评级。

标准普尔信用分析师符蓓表示：“我们调整合生创展的展望，这反映了我们认为公司流动性和财务实力可能将在2011-2012年进一步削弱。公司的主要信用风险因素包括激进地通过发债进行扩张、销售的历史执行情况疲弱以及持续的公司治理问题。截止2011年6月底，合生创展总借款较上年同期增长70%，至334亿港元。”

合生创展2011年上半年的执行能力弱于我们的预期，并且远低于拥有类似规模土地储备的竞争对手。公司2011年上半年合同销售额为53.3亿元人民币，低于我们的预期。我们认为公司销售疲弱的原因是其项目集中于一些城市（如北京、上海和广州）以及高端项目所占比重不断上升。回收销售款项进程的缓慢进一步削弱了公司的流动性。政府出台的政策措施今年以来对一些城市的高端项目造成的冲击尤其明显。

我们预计合生创展的再融资风险将在未来12个月内加剧。截止2011年6月底，公司拥有大量的短期负债；其中并不包括2012年11月到期的3.5亿美元优先无担保债券。我们认为，合生创展的财务管理激进，且没有明确规划财务政策。公司2011年全年总负债对息税及折旧摊销前利润比率（调整後）可能超过6倍，这高于大多数“B+”级竞争对手的水平，因其需要大量的资本支出来支持激进的扩张计划、销售执行情况疲弱以及房地产市场前景不明朗。我们注意到，公司借款的增幅明显超过销售的增速。

我们认为，合生创展的公司治理疲弱，这将继续对其评级施压。公司拥有大量持续的关联方交易。在过去几年间，公司高级管理层频繁发生变动。此外，信息披露依旧有限且不及时。

该评级还反映了合生创展在未来2年扩大投资地产业务战略相关的风险。我们认为，公司可能将扩大资本密集型和投资回收期较长的商业租赁地产业务规模。

符蓓表示：“但上述风险受到下列因素的抵消：合生创展较高的品牌认知度、与“B+”级竞争对手相比多元化的收入流、大规模且低成本的土地储备以及良好的利润率。”

我们下调评级的条件包括：

合生创展流动性状况变得疲弱；

2011年下半年合同销售额低于80亿港元；

财务比率恶化，如息税及折旧摊销前利润利息覆盖比率低于2倍；

手中持有的现金降至20亿元人民币以下；或

投资地产战略或关联方交易进一步削弱其流动性状况。

我们将展望调整回稳定的条件包括合生创展改善发展战略的执行情况及显示出遵守财务纪律。这将导致：（1）现金流和流动性保护改善，包括总负债对息税及折旧摊销前利润比率（调整後）持续低于5倍；以及（2）流动性状况处于适当水平。