〔香港热股〕比亚迪早盘下跌3.7%,A股保荐人向证监会提交报告

路透香港9月22日电---曾经在"股神巴菲特"光环下备受瞩目的中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)周四早盘下跌.稍早有报导称瑞银就保荐比亚迪A股事宜向证监会提交报告.

分析师表示,比亚迪A股(002594.SZ)于6月底挂牌,公司在7月中发布了获利盈警,照时间序列来看,投行似有机会观察到比亚迪获利展望.不过,比亚迪今日跌势多与大盘疲弱以及公司业绩前景暂难有起色更为相关.

"比亚迪是第二季业绩掉很多,我认为投行在作尽职调查(DD,实地查核)可能可以看得到,但实际情况要看瑞银和公司两方面怎麽说."一名不愿具名的亚系证券行业分析师说.

汤森路透旗下IFR报导,瑞银证券发言人称已按照证监会要求,就比亚迪盈利情况缴交相应报告.瑞银是比亚迪14.22亿元人民币A股IPO的保荐人及主承销商.本地媒体日前报导称,证监会正在对瑞银证券就比亚迪半年报盈利大跌近90%一事进行调查.[ID:nCN1980559]

港股中午收盘时,比亚迪H股大跌3.7%至13.54港元,跌幅与大盘恒生指数.HSI的4.08%相去不远;比亚迪过去一个月来跌了29.72%.

国元咨询服务分析师李明则指出,"比亚迪(业绩大幅下降)是经营策略错误,刚好遇到行业调整期....今年是最差的."

她预期,公司经过大幅度裁员以及产品结构调整,明年业绩可望脱离谷底,但"只是好一点",距离真正好转还有很长一段时间.

比亚迪8月交出了净利大跌近89%的中期业绩,并预警1-9月的净利将按年下滑85-95%;此外,主席王传福在9月初的特别股东会後表示,今、明两年的资本开支将逐年递减,因公司未来将集中精力于内部重组而非继续扩充.

比亚迪在7月中发布获利预警.此後,前比亚迪旗下的汽车销售有限公司多位员工向路透表示,自8月底起已开始实施裁员计划,初步目标为将其2,700名员工削减至1,600名,幅度约为41%;裁员方式主要为销售大区合并,并减少编制.[ID:nCN1933017]

美国投资大亨巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)在2009年以约2.30亿美元买进2.25亿股比亚迪,占总发行股数9.56%;2009年10月比亚迪股价达到85.5港元时,该批股票价值约24.7亿美元,但现今不到5亿美元.

(完)

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK