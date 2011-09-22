〔离岸人民币〕一年期美元/人民币NDF大涨,隐含未来12个月人民币贬值(更新版)

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* 一年期美元/人民币NDF大涨,隐含未来12个月人民币贬值

* 美联储会议决定降低风险偏好,投资者在亚洲去风险化

路透香港9月22日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)一年期合约CNY1YNDFOR=周四大涨,隐含未来12个月人民币兑美元将出现贬值.

本地时间13:04,一年期NDF报6.3825/75元,上日尾盘则为6.3540元,盘中高见6.3865元;而今日内地美元/人民币中间价CNY=PBOC为6.3808元,由此推算目前NDF所隐含的未来一年人民币贬值幅度一度达0.09%,而周三收盘时隐含的升值幅度为0.42%.

"投资者正在亚洲地区去风险化,地区性货币都走软,人民币也不可避免.内地即期市场受到严格控制,因此投资者要表达他们态度的唯一渠道只有NDF市场."一位香港交易员称.

美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称经济有"巨大的下行风险",但未提出大胆的货币宽松政策,反而是增加长天期公债在持仓中的比重.

"我觉得主要是受美联储会议的影响,风险偏好降低."另一位位于香港的美资银行交易员称.

美联储周三召开政策会议,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.

而在欧洲方面,国际货币基金组织(IMF)周三发布报告称,估计由于欧洲债务危机欧洲银行业的风险敞口已增加了约3,000亿欧元,金融稳定风险已"大幅"攀升.欧洲危机的负面影响可能波及新兴经济体的银行业.

另外,今日香港美元/人民币定盘价CNHFIX=大幅升至6.4091元,较昨日急升300个点子,亦高于内地美元/人民币中间价;早盘即期随定盘价大涨,最新报6.4145/55元,为一个多月来高点,亦较内地即期高240个点子.(完)