〔香港个股〕绿城中国称未收到银监会通知,信托业务调查非针对绿城集团

路透香港9月22日电---中国民营房地产开发商--绿城中国(3900.HK)周四在港交所网站发布声明称,公司并未收到来自中国银监会调查信托业务的官方通知,且这类调查并非针对绿城集团.

此前路透援引消息人士报导称,银监会与近日下文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务的情况调查.[ID:nCN1979559]

受上述消息拖累,该公司早盘股价大挫逾17%,至逾两年的低位,其他多家中资房地产股亦跟风下挫.

绿城中国首席财务官冯征周四早晨对路透回应称,公司财务状况一切正常,目前没有收到银监会的文件.

根据绿城中国的中期报告,其截至6月底公司的净资本负债率为163.2%,较去年底上升31.2个百分点.(完)