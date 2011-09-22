〔香港个股〕绿城中国称未收到银监会通知,信托业务调查非针对绿城集团

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透香港9月22日电---中国民营房地产开发商--绿城中国(3900.HK)周四在港交所网站发布声明称,公司并未收到来自中国银监会调查信托业务的官方通知,且这类调查并非针对绿城集团.
此前路透援引消息人士报导称,银监会与近日下文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务的情况调查.[ID:nCN1979559]
受上述消息拖累,该公司早盘股价大挫逾17%,至逾两年的低位,其他多家中资房地产股亦跟风下挫.
绿城中国首席财务官冯征周四早晨对路透回应称,公司财务状况一切正常,目前没有收到银监会的文件.
根据绿城中国的中期报告,其截至6月底公司的净资本负债率为163.2%,较去年底上升31.2个百分点.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 张喜良
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。