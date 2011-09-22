版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:12 BJT

〔香港股市〕恒生指数进一步下跌,临收盘前跌逾5%

路透香港9月22日电---香港恒生指数周四跌逾5%,因美联储对经济前景发表悲观论调,引发区域市场普遍出现抛压;而中国疲弱的经济数据也促使投资人减持仓位.

0755 GMT时,恒生指数.SHI跌957.5点,至17,866.6点.(完)

--编译 龚芳;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐