〔香港数据〕8月综合CPI同比升幅较上月回落至5.7%,但通膨压力仍大

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透香港9月22日电---香港统计处周四公布,8月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.7%,涨幅较7月的7.9%回落.7月受到基期较低的影响,CPI升幅明显.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,8月基本通胀率为6.3%,高于7月的5.8%,主要是由于私人房屋租金、旅游费用及新鲜蔬菜价格升幅扩大所致.
政府发言人在新闻稿中表示,基本通胀率在8月进一步走高显示通胀压力继续上升,而基本通胀率比整体通胀率较能反映经济因素的影响.私人房屋租金和食品价格仍然是两大主要推动因素.
发言人续指,由于较早前国际食品价格和私人房屋新订租约租金急升的滞後影响会继续反映到通胀率上,通胀可能会在未来几个月进一步攀升,然後才见顶.政府会继续密切留意本地通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响,
(单位:%) 2011年8月 2011年7月 2010年8月
综合消费物价指数 +5.7 +7.9 +3.0
甲类消费物价指数 +5.4 +12.5 +3.6
乙类消费物价指数 +5.8 +6.2 +3.0
丙类消费物价指数 +6.0 +5.4 +2.5
基本通胀率 +6.3 +5.8 +1.9 (完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
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