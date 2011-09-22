版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:33 BJT

〔香港股市〕恒指收盘重挫4.9%,受内地能源与地产类股跌势拖累

路透香港9月22日电---香港股市恒生指数周四收盘大跌,受内地能源与地产类股下跌拖累,投资者对中国大陆的不同政策信号做出反应.港股交投量飙升至逾三周高点.

恒生指数.SHI收跌4.85%,报17,911.95点,恒生国企指数.HSCE大跌6.31%至9,202.7点.

沪综指.SSEC收跌2.78%至2,443.06点,受权重能源股拖累.A股交投量自周三的高点回落,但仍为月内第二高.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐