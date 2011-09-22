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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:43 BJT

〔香港新股〕三一重工推迟其33亿美元IPO,未设新的时间表--IFR

路透香港9月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国工程机械公司--三一重工(600031.SS)推迟其33亿美元香港IPO(首次公开发行),未有新的时间表.

三一重工本周开始路演并接受机构投资者簿记建档,按其招股价区间上限计有望筹资高达259.7亿港元(约33.3亿美元),成为香港市场今年第二大新股发行.

但由于环球金融市场剧烈波动,该公司本周二表示推迟其香港IPO面向零售投资者的招股日期.(完)

--编译 陈敏; 审校 杨淑祯

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