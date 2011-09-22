〔香港新股〕三一重工推迟其33亿美元IPO,未设新的时间表--IFR

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日

人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。