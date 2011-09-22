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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:53 BJT

〔香港个股〕东亚银行称行政总裁任期将再延长三年,至2015年届满

路透香港9月22日电---香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周四宣布,其行政总裁李国宝的任期将再延长三年,至2015年3月31日届满.

现年72岁的李国宝同时兼任东亚银行董事局主席,对于他会否退休,一直备受市场关注.

公告称,李国宝的行政总裁服务合约将于2012年3月届满,延长任期由提名委员会审议并已获该行董事会通过.

东亚银行周四收跌4.75%,报27.05港元;过去一个月累计跌2.7%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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