〔香港个股〕东亚银行称行政总裁任期将再延长三年,至2015年届满

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透香港9月22日电---香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周四宣布,其行政总裁李国宝的任期将再延长三年,至2015年3月31日届满.
现年72岁的李国宝同时兼任东亚银行董事局主席,对于他会否退休,一直备受市场关注.
公告称,李国宝的行政总裁服务合约将于2012年3月届满,延长任期由提名委员会审议并已获该行董事会通过.
东亚银行周四收跌4.75%,报27.05港元;过去一个月累计跌2.7%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。