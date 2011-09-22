香港已公布经济指标--2011/9/22

港报财经评论：A股节后好气色，金鸡一鸣内险升--信报2月7日
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年7月 零售值 +29.1 +28.8 +19.2
2011年7月 零售量 +22.4 +22.2 +16.2
2011年第二季 本地生产总值(GDP) +5.1 +7.5 +6.5
*2011年8月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +7.9 +3.0
2011年7月 甲类消费物价指数(CPI A) +12.5 +5.9 -0.8
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失业率 11月6-8月 11年5月-7月 11年4月-6月 10年5月-7月
3.2% 3.4% 3.5% 4.3%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年7月 贸易赤字/盈馀 -35.9 -40.3 -30.5
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。
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