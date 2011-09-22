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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 18:56 BJT

〔香港个股〕太古称再次考虑把旗下太古地产于联交所独立上市

路透香港9月22日电---香港综合企业--太古股份有限公司(0019.HK)(0087.HK)周四表示,将把旗下的太古地产于联交所独立上市.这是继太古地产全球发售去年5月喊停後,重启上市.

太古发布新闻稿指出,上市计划尚未向联交所提出申请.且公司在安排上市之际,也不会出售太古地产股份.

太古地产7月底出售九龙塘大型购物及商业综合项目"又一城"100%权益予新加坡基金丰树产业(Mapletree),账面获利16.3亿港元

太古今日收低3.73%至91.55港元,跌幅较大盘恒生指数.HSI的4.85%为轻;该股一个月来小跌4.94%.(完)

浏览太古股份其他新闻,请点选[0019.HK-CMN]

--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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