〔香港个股〕太古称再次考虑把旗下太古地产于联交所独立上市

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透香港9月22日电---香港综合企业--太古股份有限公司(0019.HK)(0087.HK)周四表示,将把旗下的太古地产于联交所独立上市.这是继太古地产全球发售去年5月喊停後,重启上市.
太古发布新闻稿指出,上市计划尚未向联交所提出申请.且公司在安排上市之际,也不会出售太古地产股份.
太古地产7月底出售九龙塘大型购物及商业综合项目"又一城"100%权益予新加坡基金丰树产业(Mapletree),账面获利16.3亿港元
太古今日收低3.73%至91.55港元,跌幅较大盘恒生指数.HSI的4.85%为轻;该股一个月来小跌4.94%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。