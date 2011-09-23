《香港报摘》--信报9月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--扭曲操作拯救美国经济效果存疑,偏偏遇上中国内地制造业持续萎缩,以及欧债危机逐步失控,环球股汇及商品市场在资金避走美元下再出现震荡.跑输区内股市的香港恒生指数.HSI重挫逾900点.
* 其他:
--世界银行首席经济学家林毅夫近日表示,当前全球经济面临风险加大的威胁,先进经济体疲弱的经济成长也将对开发中国家产生溢出效应.他并促请发展中国家寻找新经济增长点,调整银行业监管免受金融危机冲击,微调政策保持生产率及创造就业等.
--AEON信贷财务(0900.HK)董事总经理冯锦成称,计划拓展中国内地小额贷款业务,预计今年内新增两间小额贷款公司.
--新世界百货(0825.HK)称,以14.6亿元人民币收购上海普陀区名为"Channel 1调频壹"零售业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。