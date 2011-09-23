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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 08:31 BJT

《香港报摘》--信报9月23日

* 头版头条:

--扭曲操作拯救美国经济效果存疑,偏偏遇上中国内地制造业持续萎缩,以及欧债危机逐步失控,环球股汇及商品市场在资金避走美元下再出现震荡.跑输区内股市的香港恒生指数.HSI重挫逾900点.

* 其他:

--世界银行首席经济学家林毅夫近日表示,当前全球经济面临风险加大的威胁,先进经济体疲弱的经济成长也将对开发中国家产生溢出效应.他并促请发展中国家寻找新经济增长点,调整银行业监管免受金融危机冲击,微调政策保持生产率及创造就业等.

--AEON信贷财务(0900.HK)董事总经理冯锦成称,计划拓展中国内地小额贷款业务,预计今年内新增两间小额贷款公司.

--新世界百货(0825.HK)称,以14.6亿元人民币收购上海普陀区名为"Channel 1调频壹"零售业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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