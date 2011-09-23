版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 08:26 BJT

〔香港个股〕中国动向将认购Yunfeng基金,後者成立目的投资阿里巴巴集团

路透香港9月23日电---拥有Kappa品牌的中国运动用品商中国动向(3818.HK)周五宣布,将认购Yunfeng基金,涉及资本承担总额为1亿美元;後者成立目的是投资阿里巴巴集团.

阿里巴巴集团为中国最大B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK的母公司.

中国动向周四收报1.36港元,过去一个月跌6.9%.(完)

浏览中国动向其他新闻,请点选[3818.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐