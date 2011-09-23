〔香港个股〕中国动向将认购Yunfeng基金,後者成立目的投资阿里巴巴集团

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月23日电---拥有Kappa品牌的中国运动用品商中国动向(3818.HK)周五宣布,将认购Yunfeng基金,涉及资本承担总额为1亿美元;後者成立目的是投资阿里巴巴集团.
阿里巴巴集团为中国最大B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK的母公司.
中国动向周四收报1.36港元,过去一个月跌6.9%.(完)
浏览中国动向其他新闻,请点选[3818.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选