《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7991港元HKD=)
美股道琼工业指数.DJI周四收低391.01点,或3.51%,报10,733.83点.因政策制定者未能遏制全球经济停滞令市场盘旋下挫.[ID:nCN8489738]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 145.320 -8.53 152500 11.334 -5.24
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.520 -8.86 365147 3.594 -4.16
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.600 -2.80 786668 75.807 -2.31
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.400 -2.30 487294 17.886 -3.74
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 112.490 -3.01 169093 8.773 -3.59
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 88.770 -5.06 116441 6.923 -2.49
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.610 -3.86 1066031 58.665 -3.27
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.300 -5.38 93127 4.703 -2.63
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.560 -4.19 655975 16.035 -1.38
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.340 -12.33 226513 16.643 -5.86
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 15.670 -6.78 208459 3.055 -2.39
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.740 -8.73 59283 3.703 -1.78
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.250 -11.44 27030 1.267 -51.99
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.450 -6.49 116376 0.382 -5.64 (完)
--整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。