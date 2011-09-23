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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月23日

路透香港9月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7991港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周四收低391.01点,或3.51%,报10,733.83点.因政策制定者未能遏制全球经济停滞令市场盘旋下挫.[ID:nCN8489738]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 145.320 -8.53 152500 11.334 -5.24

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.520 -8.86 365147 3.594 -4.16

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.600 -2.80 786668 75.807 -2.31

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.400 -2.30 487294 17.886 -3.74

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 112.490 -3.01 169093 8.773 -3.59

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 88.770 -5.06 116441 6.923 -2.49

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.610 -3.86 1066031 58.665 -3.27

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.300 -5.38 93127 4.703 -2.63

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.560 -4.19 655975 16.035 -1.38

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.340 -12.33 226513 16.643 -5.86

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 15.670 -6.78 208459 3.055 -2.39

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.740 -8.73 59283 3.703 -1.78

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.250 -11.44 27030 1.267 -51.99

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.450 -6.49 116376 0.382 -5.64 (完)

--整理 雷美珍

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