《香港报摘》--其他报纸重要消息9月23日

* 明报:

--中国第四大铝生产商宏桥集团(1378.HK)拟发行最多5亿美元优先票据计划落空,其行政总裁张波强调,公司手头资金充裕,但仍不排除继续于内地寻求银团贷款或其他方式融资.

--长实(0001.HK)新楼盘"日出康城领凯"今天发售,公司表示累积接获1,700个认购登记,相当于首批推出108个单位的15倍.但据地产代理估计,市场受多项负面因素影响,领凯可能会有两成入票人士放弃拣楼.

* 星岛日报:

--中国联通(0762.HK)(CHU.N)称,计画在未来三年于上海作出固定资产投资合共120亿元人民币,以建设当地的城市光纤宽频网络及无线网络等.

* 苹果日报:

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)早前公布裁减3,000职位,具体精简安排尚待落实.据悉,汇丰亚太区财富管理业务区域主管李锦荣已经请辞,将重投曾任职达12年的富达基金投资.

* 东方日报:

--香港中华厂商会会长黄友嘉称,预料今年下半年香港经济增长会放缓至5%以下,全年增长率仍可达5.4%左右,明年则可能进一步放慢至4.5-5%.

--建业地产(0832.HK)公布,截至昨天为止,9月份的合同销售额达4.21亿元人民币;今年累计已锁定合同达到全年销售目标73亿元人民币的94%.

--联交所资料显示,中国电信(0728.HK)H股主要股东贝莱德于9月16日减持中国电信的股份,好仓权益由7.3%降至6.66%.

* 文汇报:

--据第一太平戴维斯最新报告指,截至今年6月香港超级豪宅平均尺价逾8万港元,相对去年公布的相关排名再升一级,膺全球最贵城市,做价更是英国伦敦的两倍.

--珠江钢管(1938.HK)公布以1.9214亿元人民币,于连云港投得一幅土地,将用作建设一所制造全新钢管设备及冶金设备的重型机器制造厂.

* 大公报:

--保利协鑫(3800.HK)称,目前并不考虑参与电池片及组件制造业务,至于与富士康(2038.HK)在其他太阳能领域的合作,仍然在意向书阶段.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.