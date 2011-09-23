《香港报摘》--其他报纸重要消息9月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明报:
--中国第四大铝生产商宏桥集团(1378.HK)拟发行最多5亿美元优先票据计划落空,其行政总裁张波强调,公司手头资金充裕,但仍不排除继续于内地寻求银团贷款或其他方式融资.
--长实(0001.HK)新楼盘"日出康城领凯"今天发售,公司表示累积接获1,700个认购登记,相当于首批推出108个单位的15倍.但据地产代理估计,市场受多项负面因素影响,领凯可能会有两成入票人士放弃拣楼.
* 星岛日报:
--中国联通(0762.HK)(CHU.N)称,计画在未来三年于上海作出固定资产投资合共120亿元人民币,以建设当地的城市光纤宽频网络及无线网络等.
* 苹果日报:
--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)早前公布裁减3,000职位,具体精简安排尚待落实.据悉,汇丰亚太区财富管理业务区域主管李锦荣已经请辞,将重投曾任职达12年的富达基金投资.
* 东方日报:
--香港中华厂商会会长黄友嘉称,预料今年下半年香港经济增长会放缓至5%以下,全年增长率仍可达5.4%左右,明年则可能进一步放慢至4.5-5%.
--建业地产(0832.HK)公布,截至昨天为止,9月份的合同销售额达4.21亿元人民币;今年累计已锁定合同达到全年销售目标73亿元人民币的94%.
--联交所资料显示,中国电信(0728.HK)H股主要股东贝莱德于9月16日减持中国电信的股份,好仓权益由7.3%降至6.66%.
* 文汇报:
--据第一太平戴维斯最新报告指,截至今年6月香港超级豪宅平均尺价逾8万港元,相对去年公布的相关排名再升一级,膺全球最贵城市,做价更是英国伦敦的两倍.
--珠江钢管(1938.HK)公布以1.9214亿元人民币,于连云港投得一幅土地,将用作建设一所制造全新钢管设备及冶金设备的重型机器制造厂.
* 大公报:
--保利协鑫(3800.HK)称,目前并不考虑参与电池片及组件制造业务,至于与富士康(2038.HK)在其他太阳能领域的合作,仍然在意向书阶段.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。