〔港报财经评论〕港股腹背受压无乐土--信报9月23日

港股腹背受压无乐土/陆文

上日大市观望联邦储备局出手的期望,感到一份寒意,结果只推出被广泛报导的扭曲操作令市场失望,一下子成为打破早前预期在18,500/21,000点的上落区间的幕後黑手;恒指急跌.短期大市有反弹难上升,18,500/19,000点已变成另一个重要阻力区.美汇转强添沽压.美国联储局推出扭曲操作以4,000亿美元沽短债买长债,致力稳定美国楼市为主,却未对市场关注的经济有进入双底衰退风险作反应,即令投资者对推出疑似QE3预期落空,其结果是导致市场无乐土,未有新量化宽松下印银纸预期大减,一下子刺激美元反弹,近数月美元似完成一个巩固平台突破的升浪,令全球无论黄金、商品、油价及其他货币均在美元转强下受压,甚至被香港人视为兑换人民币的稳坐钓鱼船安排亦受挑战.QE3不出,短期欧美经济复苏无望,但中线不致令通胀失控及减低把先使未来钱的债务摊分予其他国家;但对港股却形成腹背受压,一向美汇指数强弱与恒指表现息息相关,美元强势将令港股增添一份下调压力.

当然,港股亦要承受欧洲与中国不利因素,索罗斯预料有2-3个成员违约或脱离欧罗区,中国原本最能为投资市场带来稳定的憧憬,但从汇丰中国PMI9月初值回落至49.4、连续三个月陷衰退数据,中国9月份上半月4大银行存款较8月底减少约4,200亿元人民币,市场关注不少存款已流入民间作"大耳窿"收贵利,令中国政府短期内将维持收紧信贷,难像2008年年底推出4万亿元人民币刺激经济措施,带动内银与内房股昨天全线下跌,内房股有绿城中国(3900.HK)跌16.2％.至于内银股受政策紧缩不变影响,工行(1398.HK)再有策略性股东减持下,急跌7.6％,引发其他有股东已解冻者的沽压疑累,农行(1288.HK)急跌7.7％,创上市新低;市场人心虚怯下,对任何有疑虑的元素均作出最坏打算,股价愈跌愈不敢入市,令不少股份正由过往超买转入目前超卖.

面对第三季度结算在即,基金纷纷沽售累积升幅大的强势股套现,部分高位成功透过accumulator及期权部署脱身的OPM股,包括在黄金周前,六福(0590.HK)跌12.9％、英皇钟表(0887.HK)跌12.9％、明丰珠宝(0860.HK)跌17.9％及先施表行(0444.HK)跌12.1％;汽车相关的大昌行(1828.HK)跌11.2％、庆铃(1122.HK)跌10.3％及比亚迪(1211.HK)跌10.8％;一批家电股亦愈跌愈急.濠赌股一向是热钱去留敏感度高的产业,亦成为基金急于套现的沽售对象,银河娱乐(0027.HK)跌12.5％、新濠(0200.HK)跌12.96％、美高梅中国(2282.HK)跌9.9％及澳博(0880.HK)跌8.8％.

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美汇挑战200周线阻力/苏子

美国联储局在昨天凌晨议息後,宣布推出扭曲操作(Operation Twist)的刺激经济措施,由于此措施旨在通过推低长期利率来刺激经济复苏,但却不像QE措施般会增加货币供应量,故在美元的供应量暂时不大可能再增加下,使美元在消息公布後即时向上急升,而环球股市则因议息结果未能带来惊喜而掉头下挫,令市场避险情绪显着上升,结果使美元的升势更火上加油,昨天欧洲市早段美汇指数已经突破本月12日的77.78高位,暂时曾高见78.43.

由于不少市场人士均对联储局推出的扭曲操作措施的长期效果表示质疑,故投资者的避险情绪相信较难在短期内明显回落,理论上将有利美元在避险资金继续支撑下保持目前的良好势头,但由于美汇指数已经升近200周SMA关键阻力,因此,宜留意美汇指数若能进一步上升,有否足够动力突破200周SMA关键阻力,如美汇指数稍後一直未能升破此关键阻力,料会触发获利平仓盘涌现,从而出现较为明显的调整市.

澳纽元遭抛售.美汇指数自前周以大阳烛升破20周保历加通道顶部阻力收市後,便一直企稳在通道的顶部阻力线以上波动,目前此阻力已上升至76.82水平.若然稍後美汇指数乏力挑战200周SMA阻力,反而成功回落至20周保历加通道的顶部阻力线以下波动及收市,则意味 近期美元的单边升市已暂告一段落,并可回复上落市的走势模式.在市场避险情绪持续上升下,高息货币如澳元及纽元惨遭猛烈抛售,昨天澳元兑美元及纽元兑美元双双下破上月9日所造的0.9924及0.7959低位,而纽元兑美元更成功跌破200天SMA的0.7945关键支持,为今年3月24日以来首次跌破200天SMA支持.

昨天欧洲市早段,澳元兑美元及纽元兑美元分别低见0.9844及0.7822,较上日收市分别跌近2％及2.3％,昨天跌势之急,甚有恐慌性抛售的味道.不过,澳元及纽元均为高息货币,因此,甚得一众好息之徒宠爱,故相信稍後一旦美元出现超买调整,环球股市的大弱势亦见喘定下来时,澳元兑美元及纽元兑美元将会有较为明显的反弹浪出现.短线而言,澳元兑美元及纽元兑美元的重要支持位分别为100周SMA的0.9655支持及0.7510支持,如汇价跌近上述重要支持可以考虑趁低吸纳.但由于目前市场情绪的变化往往对汇价走势构成极大的波幅,故投资者即使入市亦应小注为佳,暂不宜在如此风高浪急的市况里大手买卖.