〔港报财经评论〕内银股重创, 惨过海啸期--香港经济日报9月23日

内银股重创, 惨过海啸期/林瑞芬

股民屡遇股灾,噩梦连场.港股大跌又有两大藉口,一是嫌美国联储局救市方法无新意,二是国际信贷评级继续"马後炮",调低意大利及美国银行的信贷评级,又扬言留意亚洲区主权评级状况.当欧债、美债问题困扰尚未解决,已迎来二次信贷信心危机,利淡消息无限放大已是等闲事,港股被当提款机,往往更伤.

综观今年以来大形势,跌多弹少毋须争拗,正如早前所指,恒指失守19,000,再试探下一级支持的讯号明确,从走势显示,下一级支持是以17,500左右密集支持区作参考.有货在手者难免亏损.跌势全面,难有侥存者,还记得之前几个月,资金话水泥股、濠赌股、香港钟表金饰服装股,内房股甚至话电讯股数码通(0315.HK)可作避难所,但观乎近月情况或昨日跌况,相关股份已相继沦陷难逃洗仓命运.统计昨日大跌市,蓝筹股创52周新低的有23只,其中,内房股及内银股是重灾区.

内银内房股成重灾区.存款缺口更严重影响贷款,同期四大银行贷款增量仅870亿元人民币左右.惟据分析,在长期负利率情况下,存款银行变得不吸引,触发存款净流出,不是去了股市/楼市,而是搬去理财、信托、艺术品等市场,甚至民间借贷市场.潜伏在金融体系的风险和隐忧,将又成中央日後面对的头痛问题.理论上,内银毋须为委托信贷承担风险,委托信贷就成其资产负债表外业务,不受资本充足率控制,惟若出事,实际上恐怕很多无法收回贷款的责任会怪罪于作为信托公司的内银,而内银有可能为了平息纠纷及维护声誉而需动用本身的资金来承担部分债务,令内银前景添上隐忧.

避免信心危机至为关键.目前要欧、美拿出即时解决债务问题的方案,谈何容易.美国联储局如市场预期公布沽短债买长债,惹来美股回吐压力.欧债问题更令欧洲银行重陷信贷信心危机.投资者对经济前景失去信心,恶性循环下,减投资,追贷款,减持股票,当务之急,急谋全球协力,阻止欧、美经济同陷衰退为全球带来冲击至为重要.

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国指似重演十年前历史/余少文

又出现股灾!相信不少股民已习惯近期的股灾,反而在等机会入市捞底,尤其超过50%主板H股股价平过每股NAV.只是10年前,即2002年是中国领导人换届过渡年,前一年2001年亦曾出现股灾,目前形势跟当时相似.希望是黎明前的黑暗!大市愈跌愈吸引,可惜股价却令人失望.但昨日所见,逾半主板H股股价低于每股NAV,尤其一向以市帐率作为分析平与贵的内银股,9行中有4行市帐率低于1倍.可以大胆指出,大市跌过龙,只是低吸内银股後,能否有足够耐性等待回报.

至于近日提及的高息股,也有20% H股息率超过5厘,更有5只股份预测息率超过10厘,只是预测息率超过10厘的股份中,当中两只首创置业(2868.HK)和富力地产(2777.HK)明年能否保持这般高息 相反预测息率超过5厘的股份中,集中内银股和公路股,部分股份股价更是低于每股NAV,如中信银行(0998.HK)、重庆农村银行(3618.HK)、中国银行(3988.HK)、深圳高速(0548.HK)、安徽皖通(0995.HK)等,可以成为国指跌至9,000点後吸纳目标.当然,如不怕大市仍未跌完,不反对股民现水平开始出手.

国指01年跌幅曾达41%.大市虽跌,翻查资料发现,中国领导人在10年前换届,2002年是领导人换届过渡年,因为2002年底选出胡锦涛和温家宝分别出任中国共产党总书纪和政治局常委,即中国最高领导人,2003年才分别接任中国国家主席和国务院总理.但2001年6月股市开始下跌,国指下跌了4个月,由2,638点跌至1,555点才见底,下跌幅度达41%.无巧不成话,明年又是共产党领导人换届过渡年,今年6月开始计起又连跌4个月,过去4个月跌31%.若然目前的走势会是历史重演,第四季可能是黎明来临之时!又如汇丰环球报告所指,中国目前的货币供应以及信贷增长情况,跟10年前形势相似,市场目前对中资股长期盈利增长过度悲观,但今年第二季业绩却提供乐观前景,如在高通胀下维持稳定的毛利率,经营现金流又在改善中,所以维持国指目标13,000点,以及上证综合指数目标3,000点.