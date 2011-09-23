〔港报社评〕市场愈扭愈曲,信心愈来愈缩--经济日报9月23日

美国联储局昨在议息会後,推出"扭曲操作",市场反应负面,环球股市急挫,港股恒指更暴跌逾九百点.此因市场愈来愈相信欧美政府无力正乾坤,故对未来经济信心愈来愈弱,全球经济双底衰退危机正加深.联储局主席伯南克以4,000亿美元,买长债、沽短债的扭曲操作,希望在不增加流动性下,压低长息,让企业续享低息,业主转按减轻供楼负担,刺激投资消费.不过,效用成疑.现时美国10年期长债孳息已跌至两厘以下,再下跌空间有限,银行及企业坐拥现金,不敢放贷、不愿投资,并非利率因素,而是极度忧虑经济前景,宁愿一动不如一静,沽售资产,购入美元避险.

伯南克虽知奇招无用,亦要出招一扭,实有苦衷.其一,受制于政治困兽斗,储局招数屈指可数.共和党在议息会前表明,反对联储局再搞量宽,民主党则力促储局加大流动性.面对两党夹击,加上储局内三位鹰派成员大力反对加招,伯南克政策空间极小,惟有希望扭一扭,让外界觉得,储局并非坐困愁城,还有奇招可用.其二,伯南克亦深知,外界对再推量宽,存有戒心,故储局既推扭曲操作,亦大力唱淡经济前景,假如美国经济真的没有起色,那就有充足理由,扫走反对声音,推第三轮量宽.

问题是,现在美国正陷于经济愈搞愈缩的政策魔咒.由于经济衰退,市场期望政府及联储局等加大政策力度,建立市场信心.但在美国两党恶斗,储局及政府出招受到很大制约,每出一招反而令市场信心更差,加速市场对经济衰退之疑虑.

人心愈来愈脆弱,期望政府及储局要出更大力度救市,但政客不肯面对现实,形成怪招愈出愈多,效用愈来愈低,市场就愈扭愈曲的现象.如此,美国更难拨乱反正,更加速经济衰退之预期.美国如此,欧洲亦如是,欧洲政府及央行更是只图拖延,令欧债及欧洲经济问题日益严重,不断挫伤人民信心.美欧金融体系崩溃风险日增、经济步向再衰退,极需各国政府及机构联手,拿出领导力,推出重招,重建信心.否则,以现在美欧诸国政治挂帅、各自为政下,金融风暴、经济衰退渐变得不能避免.