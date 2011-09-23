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亚洲 | 2011年 9月 23日 星期五 10:38 BJT

〔香港新股〕鸿国国际首日挂牌较招股价跌13%,受大市急挫拖累

路透香港9月23日电---中国内地女鞋生产销售商--鸿国国际(1028.HK)周五在香港首日挂牌遭受冷遇,早盘低探2港元,较招股价低13%.

永丰金融集团研究部主管涂国彬称,近日大市急挫,拖累新股首日挂牌表现,并对後续新股构成打击.

"现时二级市场上不乏便宜股票,令新股吸引力大减."他说.

鸿国国际今早开盘持平于招股价2.3港元,其後随大市下滑.香港时间10:33,该股报2港元,较招股价跌13.04%;大市恒生指数.HSI则跌1.83%.

随着金融市场动荡加剧,由中国首富梁稳根持有的工程机械公司--三一重工(600031.SS)周四决定香港招股喊停.加入小南国等企业退场观望的行列.[ID:nCH0079897]

鸿国国际是次发售5亿股股份,集资11.5亿港元,按招股价计上市後股份总值46亿港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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