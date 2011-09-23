〔香港新股〕鸿国国际首日挂牌较招股价跌13%,受大市急挫拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月23日电---中国内地女鞋生产销售商--鸿国国际(1028.HK)周五在香港首日挂牌遭受冷遇,早盘低探2港元,较招股价低13%.
永丰金融集团研究部主管涂国彬称,近日大市急挫,拖累新股首日挂牌表现,并对後续新股构成打击.
"现时二级市场上不乏便宜股票,令新股吸引力大减."他说.
鸿国国际今早开盘持平于招股价2.3港元,其後随大市下滑.香港时间10:33,该股报2港元,较招股价跌13.04%;大市恒生指数.HSI则跌1.83%.
随着金融市场动荡加剧,由中国首富梁稳根持有的工程机械公司--三一重工(600031.SS)周四决定香港招股喊停.加入小南国等企业退场观望的行列.[ID:nCH0079897]
鸿国国际是次发售5亿股股份,集资11.5亿港元,按招股价计上市後股份总值46亿港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。