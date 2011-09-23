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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 10:32 BJT

〔香港股市〕恒生指数早盘跌幅一度扩大至3%,银行和地产股领跌

路透香港9月23日电---香港股市恒生指数周五早盘跌幅一度扩大至3%,本周料将录得自2008年金融危机以来的最差单周表现;银行、地产和石油股领跌,因投资者担心环球经济陷入衰退而减持该类股份.

香港时间10:20,恒生指数.HSI报17,395点;权重股汇丰控股(0005.HK)跌2.8%.香港恒生国企指数.HSCE跌3.8%,至2009年4月以来新低.(完)

--编译 雷美珍; 审校 张喜良

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