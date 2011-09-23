〔香港股市〕恒生指数早盘跌幅一度扩大至3%,银行和地产股领跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月23日电---香港股市恒生指数周五早盘跌幅一度扩大至3%,本周料将录得自2008年金融危机以来的最差单周表现;银行、地产和石油股领跌,因投资者担心环球经济陷入衰退而减持该类股份.
香港时间10:20,恒生指数.HSI报17,395点;权重股汇丰控股(0005.HK)跌2.8%.香港恒生国企指数.HSCE跌3.8%,至2009年4月以来新低.(完)
--编译 雷美珍; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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