〔香港个股〕利丰称实质经济仍呈缓慢成长,但成长速度较预期慢

路透香港9月23日电---环球消费品出口及物流集团--香港利丰(0494.HK)主席冯国经周五表示,实质经济仍呈缓慢成长,但成长速度较预期慢.

利丰8月公布中期净利按年减少15%至2.36亿美元,为逾两年来首见半年净利下降;尽管公司再三表示有信心达成"三年计划",但分析师认为,美国以及欧洲景气不明,以及收购後的营运成本上升,将是利丰下半年主要挑战之一.[ID:nCN1893841]

今年上半年利丰营业额有58%来自于美国,22%来自于欧洲,较上年同期的67%及25%减少.但来自于亚洲,特别是中国地区,则由先前的极小比例大幅上升至12%.

美联储称经济仍有下行风险,引发亚洲股市连续第二日挫跌,中午收盘时,利丰下跌3.54%至12.52港元;港股恒生指数.HSI跌1.68%.(完)

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