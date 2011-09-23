〔离岸人民币〕美元/人民币一年期NDF大涨,隐含的人民币贬值幅度加深

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月23日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)一年期合约CNY1YNDFOR=周五继续大幅上涨,隐含的人民币贬值幅度加深.
本地时间10:54,一年期NDF报6.4600元,较上日尾盘上涨330个点子,盘中高见6.4700元.
今日内地人民币中间价CNY=PBOC报6.3840元,由此推算,一年期NDF所隐含的贬值幅度一度高至1.3%.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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