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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 11:06 BJT

〔离岸人民币〕美元/人民币一年期NDF大涨,隐含的人民币贬值幅度加深

路透香港9月23日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)一年期合约CNY1YNDFOR=周五继续大幅上涨,隐含的人民币贬值幅度加深.

本地时间10:54,一年期NDF报6.4600元,较上日尾盘上涨330个点子,盘中高见6.4700元.

今日内地人民币中间价CNY=PBOC报6.3840元,由此推算,一年期NDF所隐含的贬值幅度一度高至1.3%.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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