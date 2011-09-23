〔投行观点〕面对金融市场动盪,香港银行总体状况要比2008年差--野村

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月23日电---投行野村的报告称,面对目前金融市场动盪,香港银行整体状况比起2008年金融危机时期还要差;一旦信贷成本上升,银行获利雪上加霜.
报告称,香港银行于2008年的核心利润率(拨备前盈利在平均贷款的占比)为3.8%,据该行估计2011年度将下降至2.7%,显示出银行在消化宏观经济转弱造成的信贷亏损,能力有所下降.
"低息环境料维持至2013年,相信令银行的净息差与收入增长持续受压,"该行分析师沈其耀在报告中称,"现时通胀高企,银行难以控制成本,料今年下半年盈利增长更见困难."
野村称,假设收入减少10%及经营成本上升10%,2011年本地银行税前盈利平均下跌23%.其中以东亚银行(0023.HK)境况最差,跌幅达38%;而中银香港(2388.HK)和恒生银行(0011.HK)因成本基数较低,跌幅为19%及21%.
该行将东亚银行的目标价由26港元降至24港元,同时将中银香港目标价由31港元调至28港元,恒生银行目标价由130港元调至120港元.
东亚银行早盘收跌0.92%,报26.8港元;中银香港和恒生银行分别收跌3.35%及1.43%,报18.44港元及99.85港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。