〔投行观点〕面对金融市场动盪,香港银行总体状况要比2008年差--野村

路透香港9月23日电---投行野村的报告称,面对目前金融市场动盪,香港银行整体状况比起2008年金融危机时期还要差;一旦信贷成本上升,银行获利雪上加霜.

报告称,香港银行于2008年的核心利润率(拨备前盈利在平均贷款的占比)为3.8%,据该行估计2011年度将下降至2.7%,显示出银行在消化宏观经济转弱造成的信贷亏损,能力有所下降.

"低息环境料维持至2013年,相信令银行的净息差与收入增长持续受压,"该行分析师沈其耀在报告中称,"现时通胀高企,银行难以控制成本,料今年下半年盈利增长更见困难."

野村称,假设收入减少10%及经营成本上升10%,2011年本地银行税前盈利平均下跌23%.其中以东亚银行(0023.HK)境况最差,跌幅达38%;而中银香港(2388.HK)和恒生银行(0011.HK)因成本基数较低,跌幅为19%及21%.

该行将东亚银行的目标价由26港元降至24港元,同时将中银香港目标价由31港元调至28港元,恒生银行目标价由130港元调至120港元.

东亚银行早盘收跌0.92%,报26.8港元;中银香港和恒生银行分别收跌3.35%及1.43%,报18.44港元及99.85港元.(完)