〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第八周录得资金流出,为14亿美元--花旗

路透香港9月23日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金连续第八周录得资金流出,为14亿美元;资金流出在ETF和积极管理的非ETF中几乎差不多.

报告称,过去八周资金净流出累计为181亿美元.自1月初最高峰起,新兴市场股票基金已经累计录得300亿美元净流出.作为参考,在全球金融危机时期,从高峰到谷底的资金流出为450亿美元.

报告并称,亚洲除日本地区仍是相对赢家,从该地区赎回的资金占资产管理总值的0.22%,其次为拉美(0.53%)和CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)(0.85%).

此外,在过去两周印尼和泰国基金的资金流出有所加快.从占资产管理总值的比重看,这两个基金是本周表现最差的国家基金.(完)