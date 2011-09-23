〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第八周录得资金流出,为14亿美元--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月23日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金连续第八周录得资金流出,为14亿美元;资金流出在ETF和积极管理的非ETF中几乎差不多.
报告称,过去八周资金净流出累计为181亿美元.自1月初最高峰起,新兴市场股票基金已经累计录得300亿美元净流出.作为参考,在全球金融危机时期,从高峰到谷底的资金流出为450亿美元.
报告并称,亚洲除日本地区仍是相对赢家,从该地区赎回的资金占资产管理总值的0.22%,其次为拉美(0.53%)和CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲)(0.85%).
此外,在过去两周印尼和泰国基金的资金流出有所加快.从占资产管理总值的比重看,这两个基金是本周表现最差的国家基金.(完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。