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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 13:00 BJT

〔香港新股〕徐工机械削减IPO规模至10亿美元,原计划为15亿美元--IFR

路透香港9月23日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国重型机械公司--徐工机械(000425.SZ)削减香港IPO(首次公开发行)规模至10亿美元,原计划为15亿美元.

由于全球金融市场波动,此前其同行三一重工(600031.SS)已决定推迟其33亿美元IPO,未设新的时间表.

希腊等欧洲国家偿债能力受质疑以及美国遭标准普尔降级等一连串事件,令金融市场6月以来动荡加剧,也令香港这个最大的IPO市场之一遇冷.(完)

--编译 陈敏; 审校 张喜良

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