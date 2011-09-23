〔香港新股〕徐工机械削减IPO规模至10亿美元,原计划为15亿美元--IFR

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月23日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国重型机械公司--徐工机械(000425.SZ)削减香港IPO(首次公开发行)规模至10亿美元,原计划为15亿美元.
由于全球金融市场波动,此前其同行三一重工(600031.SS)已决定推迟其33亿美元IPO,未设新的时间表.
希腊等欧洲国家偿债能力受质疑以及美国遭标准普尔降级等一连串事件,令金融市场6月以来动荡加剧,也令香港这个最大的IPO市场之一遇冷.(完)
--编译 陈敏; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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