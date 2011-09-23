〔港股业绩〕光汇石油2010/11年度净利按年升15%,惟核心业务毛利率下滑

路透香港9月23日电---中国海上燃油供应商--光汇石油(0933.HK)周五公布,2010/11年度净利按年上升15%,因提供免税海上供油服务及销售石油产品的收入增着增长.

不过,由于产品范围扩张、开辟新市场及货物大批销售增加,海上供油业务的单位毛利率由去年的11%下降至6%.

"外部市场环境预计将持续严峻,其中美洲及欧洲主要市场宏观经济疲软以及中国及其他新兴市场的增长率极有可能放缓."光汇石油主席薛光林在一份声明中称.

光汇石油的公告显示,截至今年6月30日为止12个月净利为12.7亿港元,上年同期经重列净利为11.09亿港元;每股基本盈利0.188港元,拟派发末期股息每股0.035港元.

去年度收入大涨1.9倍,至395.5亿港元.期内燃油、汽油及凝析油的总销量按年升128%至890万吨.

光汇石油收跌3.08%,报1.89港元;过去一个月累计跌23%.(完)

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