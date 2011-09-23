〔港股业绩〕光汇石油2010/11年度净利按年升15%,惟核心业务毛利率下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月23日电---中国海上燃油供应商--光汇石油(0933.HK)周五公布,2010/11年度净利按年上升15%,因提供免税海上供油服务及销售石油产品的收入增着增长.
不过,由于产品范围扩张、开辟新市场及货物大批销售增加,海上供油业务的单位毛利率由去年的11%下降至6%.
"外部市场环境预计将持续严峻,其中美洲及欧洲主要市场宏观经济疲软以及中国及其他新兴市场的增长率极有可能放缓."光汇石油主席薛光林在一份声明中称.
光汇石油的公告显示,截至今年6月30日为止12个月净利为12.7亿港元,上年同期经重列净利为11.09亿港元;每股基本盈利0.188港元,拟派发末期股息每股0.035港元.
去年度收入大涨1.9倍,至395.5亿港元.期内燃油、汽油及凝析油的总销量按年升128%至890万吨.
光汇石油收跌3.08%,报1.89港元;过去一个月累计跌23%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。