〔香港股市〕恒指收低约1.4%,录得2008年10月来最差单周表现

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月23日电---香港股市周五收低,单周表现为2008年10月以来最差,投资者抛售原材料股,削减风险仓位,因围绕全球性衰退的忧虑不断升级.成交量飙升至逾一个月高位.
恒生指数.HSI日内收低1.36%至17,668.83点,本周跌9.18%.恒生国企指数.HSCE日内收低1.84%,报9,033.09点,本周跌11.87%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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