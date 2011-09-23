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市场报道 | 2011年 9月 23日 星期五 16:28 BJT

〔香港股市〕恒指收低约1.4%,录得2008年10月来最差单周表现

路透香港9月23日电---香港股市周五收低,单周表现为2008年10月以来最差,投资者抛售原材料股,削减风险仓位,因围绕全球性衰退的忧虑不断升级.成交量飙升至逾一个月高位.

恒生指数.HSI日内收低1.36%至17,668.83点,本周跌9.18%.恒生国企指数.HSCE日内收低1.84%,报9,033.09点,本周跌11.87%.

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