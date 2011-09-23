〔离岸人民币〕香港金管局称清算行向参加行买入人民币的交易已停止

路透香港9月23日电---香港金管局周五称,清算行中银香港(2388.HK)向参加行买入人民币的交易已停止.

这是历史上首次清算行暂停买入人民币交易,因近期国际美元在环球金融波动中大幅上涨.

但清算行向参加行出售人民币,则继续运作,另外,个人人民币业务的平盘安排亦不受影响并继续运作.

美联储对美国经济增长前景严重警示、希腊救助计划迟迟不能出台以及评级机构不断调降一些国家或银行的评级,均令投资者选择在亚洲市场去风险化,并重新寻求美元避险,美元指数.DXY一度升至七个月高位.(完)