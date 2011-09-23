〔离岸人民币〕香港金管局称清算行暂停向参加行买入人民币(更新版)

(新增更多细节)

* 金管局称清算行暂停向参加行买入人民币

* 清算行向参加行出售人民币继续运作

* 金管局料此举对市场影响不会太大

路透香港9月23日电---香港金管局周五称,清算行中银香港(2388.HK)暂停为参加行提供贸易项下人民币买入方向兑换平盘服务,但清算行向参加行出售人民币继续运作,个人业务平盘亦不受影响.

这是历史上首次清算行暂停买入人民币交易,反应出目前香港离岸人民币市场的资金相对充裕,因近期国际美元在环球金融波动中大幅上涨.

"今次的情况主要是反映企业把贸易结算交易收到的人民币卖给参加行,多于从参加行买入的人民币金额.就此,参加行相应利用了上海兑换窗口进行平盘而向清算行净卖出人民币.换句话说,今次情况与去年10月的情况不同."金管局发言人在回应时称.

去年10月底,中银香港曾发布通知称,当年人民币兑换年度配额80亿元人民币已用尽,认可机构可使用其持有的人民币长仓或向其他银行借入人民币,应对贸易结算需要.

金管局并指出,由于参加行仍可以在离岸市场出售人民币,所以此举不会给该市场带来太大影响.

通过清算行平盘的季度使用量是以净额计算.由于清算行向参加行出售人民币的平盘服务继续运作,当有参加行为贸易结算交易从清算行买入一定数量的人民币後,清算行便可恢复向参加行买入人民币的兑换平盘服务.

离岸美元/人民币即期CNH=最新报6.5130元,超出内地即期CNY=CFXS约1,200个点子,一改以往香港人民币强于内地的态势.

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