《香港报摘》--经济日报9月26日

* 要闻版头条:

--欧债危机已到了危急存亡之秋,美中为首的国际声音纷纷向欧洲施压.消息人士指出,德法正研究三管齐下,建立防火带以应对希腊可能违约,拯救基金更有机会增至最多3万亿欧元,以免危机蔓延至意西两国.

* 其他:

--港股恒生指数.HSI上周累计跌近1,800点或9.2%,为三年来最大一周跌幅,相对强弱指数(RSI)亦跌至约逾六周新低,港股随时出现技术反弹.

--电讯盈科(0008.HK)称,就分拆电讯信托上市筹资68-100亿港元之计划,于10月中举行股东特别大会,并已有至少八家投资银行加入承销团.市场消息指出,上市前推介活动最快本周举行.

--八达通公司行政总裁张耀堂表示,期望能在今年内将八达通支付系统拓展至香港各大小街市,他并确认正在与领汇(0823.HK)商讨合作.

--专注于中国内地和澳门的设计师品牌代理零售商--彩虹集团表示,由于业务集中在中国内地二、三线城市,加上澳门店的客户群为内地赌客,故生意未受近期市况波动影响,并计划于今年底前增设23间分店.

--中国外运(0598.HK)与新加坡吉宝电讯与通运有限公司(KPTT)(KTEL.SI)签订协议,将成立一家各占一半股权合资公司,以共同开发、建设和经营位于安徽省芜湖市三山区通用集装箱和散货码头.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.