〔香港个股〕雨润食品预期今年第三季度利润减少,受成本上涨等影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月26日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)周一称,预期2011年第三季度的利润较去年同期减少,而第四季度业务有机会继续受有关负面因素的影响.
该公司公告称,董事会相信第三季利润下跌,是由于过去数月媒体的持续负面报导,导致消费者信心受到动摇,再加上原材料(特别是生猪)成本大幅上涨,影响消费者购买意欲,集团转嫁成本难度增加.
公告称,上述预测乃基于8月份未经审核管理账目以及9月以来现有营运数据.
该公司并表示,不知悉近日股价下跌及成交上升之任何原因.
雨润食品上周五收报10.88港元,过去一个月累计跌34%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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