〔香港个股〕雨润食品预期今年第三季度利润减少,受成本上涨等影响

路透香港9月26日电---中国大型肉制品生产商--雨润食品集团(1068.HK)周一称,预期2011年第三季度的利润较去年同期减少,而第四季度业务有机会继续受有关负面因素的影响.

该公司公告称,董事会相信第三季利润下跌,是由于过去数月媒体的持续负面报导,导致消费者信心受到动摇,再加上原材料(特别是生猪)成本大幅上涨,影响消费者购买意欲,集团转嫁成本难度增加.

公告称,上述预测乃基于8月份未经审核管理账目以及9月以来现有营运数据.

该公司并表示,不知悉近日股价下跌及成交上升之任何原因.

雨润食品上周五收报10.88港元,过去一个月累计跌34%.(完)

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