《香港报摘》--信报9月26日

* 头版头条:

--外围经济及全球股市表现欠佳,银行陆续调高新造按揭息率,利淡因素持续影响二手楼交投;加上新盘开售吸收市场购买力,令过去两天香港十大屋苑二手交投跌至单位数字.

* 其他:

--英国媒体报导,英国珠宝商Links of London有意来港上市,有关进程仍在初始阶段,以目前提供的价格计算,上市後市值约3亿美元.

--继渣打(2888.HK)香港上周以高达2厘的年利率吸引大客存款後,恒生银行(0011.HK)亦推出利率最高达2.4厘,平均年利率2.1厘的存款证.

--就港交所(0388.HK)建议董事会内应有三分一成员为独立人士,上市公司商会主席罗嘉瑞对此表示赞成,惟条件是要有五年的过渡期.

--持有中信银行(0998.HK)(601998.SS)15%股份的西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC),其亚太区总裁称,集团有强健的实力,无意出售中银信银行的股权,并将继续与中信银行寻求更多合作的机会,拓展中国内地业务.

--龙湖地产(0960.HK)管理层称,暂不考虑增持或回购公司股份,并预期中国内地楼市低潮仍将持续一段时间,公司下半年不会购买土地.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.