《香港重要政经日程》--9月26日-9月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
9月26日(周一)
-- 天福(6868.HK)首日挂牌.
-- 天福(6868.HK)公布中期业绩.
-- 中国金融国际(0721.HK)公布全年业绩.
-- 中国高精密(0591.HK)公布全年业绩.
-- 鸿国国际(1028.HK)公布中期业绩.
-- 蒙古矿业(1166.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国保绿资产(0397.HK)特别股东大会.
--09:30 中国水业集团(1129.HK)股东特别大会.
--09:30 海信科龙(0921.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 汇丰中国翔龙基金(0820.HK)股东大会.
--14:00 罗兵咸永道就亚洲金融服务业并购回顾与展望发表报告.
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9月27日(周二)
-- 公布8月份出口及进口数据.
-- IATA第四届航空与环境会议.
-- 小南国1147.HK公布中期业绩.
-- 新世界百货(0825.HK)公布全年业绩.
--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 新疆金风科技(2208.HK)在中国举行股东特别大会.
*--11:30 标准普尔就中国房地产市场举行电话会议.
--12:00 景福集团(0280.HK)周年股东大会.
--15:30 闽信集团(0222.HK)股东特别大会.
9月28日(周三)
-- 动感集团(1096.HK)首日挂牌.
-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.
-- 中国天化工(0362.HK)公布全年业绩.
-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业.
-- 圣马丁国际(0482.HK)公布全年业绩.
--10:00 裕元(0551.HK)特别股东大会.
--10:30 华润微电子0597.HK股东特别大会.
--10:30 奥玛仕控股(0959.HK)周年股东大会.
--11:00 亚洲煤业(0835.HK)周年股东大会.
--16:30 中福控股(0922.HK)周年股东大会.
9月29日(周四)
-- 专业旅游(1235.HK)首日挂牌.
-- 新世界发展(0017.HK)公布全年业绩.
-- 动感集团(1096.HK)公布中期业绩.
-- 国际资源(1051.HK)公布全年业绩.
-- 现代教育(1082.HK)公布全年业绩.
--11:00 中信泰富(0267.HK)股东特别大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)周年股东大会.
--10:00 重庆钢铁(1053.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 德祥企业(0372.HK)特别股东大会.
--11:00 永兴国际(0621.HK)周年股东大会.
--13:30 中国南车(1766.HK)在中国举行股东特别大会.
*9月30日(周五)
-- 公布8月份货币统计数字.
-- 公布8月份香港政府财务数据.
-- 中国罕王(3788.HK)首日挂牌.
-- 伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.
-- 超大现代(0682.HK)公布全年业绩.
-- 华瀚生物制药(0587.HK)公布全年业绩.
-- 亨泰(0197.HK)公布全年业绩.
--16:00 欧舒丹(0973.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。