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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 08:41 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月26日

路透香港9月26日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.8005港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周五收高37.65点,或0.35%,报10,771.48点.惟道指录得2008年10月以来最大单周跌幅.[ID:nCN8490404]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 152.790 5.14 89992 11.918 0.66

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.500 -0.17 243451 3.588 1.36

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.090 1.01 411665 76.585 1.50

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.620 0.64 202196 18.004 0.13

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 116.590 3.64 104515 9.095 0.16

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.370 5.18 112591 7.283 0.46

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.520 2.42 701181 60.095 1.00

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.980 6.10 56177 4.991 0.82

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.690 0.63 461526 16.139 1.38

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 22.550 5.67 160705 17.590 -0.84

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.300 4.02 129541 3.179 -0.04

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.690 4.00 22366 3.852 1.10

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.560 8.06 15229 1.370 -50.73

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.510 2.45 63833 0.392 0.41 (完)

--整理 雷美珍

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