《香港报摘》--其他报纸重要消息9月26日

* 明报:

--以大连为基地的中国汽车经销商--中升集团(0881.HK)董事长黄毅表示,预期汽车市场将维持理想的销售增长,尤其是高端汽车会受换车需求带动.他又透露,公司正在与富豪(VOLVO)车厂密切接触,计划引入该品牌.

* 星岛日报:

--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)财务董事麦定思(Richard Meddings)在伦敦表示,渣打的增长力度将由今年持续至明年,因集团业务遍布全球,并不集中个别市场,而且银行的财政状况良好,流动资金很好,要再融资的比例少于资产表的1%.

* 苹果日报:

--消息人士透露,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)香港须于今年底前完成首阶段架构精简行动,经初步估计,削减职位行动主要集中于风险管理及环球财务两大部门,前者涉及不多于100个职位.

* 东方日报:

--今年初上市的中国内地鸡肉供应商森宝食品(1089.HK)执行董事尹寿宏称,7-9月的鸡肉价格同比有所上升,并预期今年下半年毛利率将会回升.

--TCL通讯2618.HK及TCL多媒体(1070.HK)的母公司--TCL集团(000100.SZ)称,预计第三季度净利润可能按年增长720%,达3.1亿元人民币,而首三季净利润增幅达335%.

* 文汇报:

--主要经销豪华品牌汽车的正通汽车(1728.HK)公布,8月份新车销量超过3,500辆,同比增长60%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.