《香港报摘》--其他报纸重要消息9月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明报:
--以大连为基地的中国汽车经销商--中升集团(0881.HK)董事长黄毅表示,预期汽车市场将维持理想的销售增长,尤其是高端汽车会受换车需求带动.他又透露,公司正在与富豪(VOLVO)车厂密切接触,计划引入该品牌.
* 星岛日报:
--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)财务董事麦定思(Richard Meddings)在伦敦表示,渣打的增长力度将由今年持续至明年,因集团业务遍布全球,并不集中个别市场,而且银行的财政状况良好,流动资金很好,要再融资的比例少于资产表的1%.
* 苹果日报:
--消息人士透露,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)香港须于今年底前完成首阶段架构精简行动,经初步估计,削减职位行动主要集中于风险管理及环球财务两大部门,前者涉及不多于100个职位.
* 东方日报:
--今年初上市的中国内地鸡肉供应商森宝食品(1089.HK)执行董事尹寿宏称,7-9月的鸡肉价格同比有所上升,并预期今年下半年毛利率将会回升.
--TCL通讯2618.HK及TCL多媒体(1070.HK)的母公司--TCL集团(000100.SZ)称,预计第三季度净利润可能按年增长720%,达3.1亿元人民币,而首三季净利润增幅达335%.
* 文汇报:
--主要经销豪华品牌汽车的正通汽车(1728.HK)公布,8月份新车销量超过3,500辆,同比增长60%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。