〔港报财经评论〕信心危机下,港股低位评估--经济日报9月24日

信心危机下,港股低位评估 /林瑞芬

全球在金融海啸後三年再次陷信心危机.引述国际货币基金组织发表报告指出,金融危机正逐步由次级债,即私人层面,逐步转移至国家财政问题的政治层面.市场开始质疑政府解决危机的能力,才会令环球金融市场产生信心危机.欧洲方面,财政压力更蔓延至银行体系,恐慌情绪持续在银行体系中循环.预计欧洲债务危机可能对欧盟银行体系产生约2,000亿欧元坏帐.有关数字并不等于银行需要为集资,但欧洲银行有加快去杠杆的压力.

事实上,在希腊尚未违约前,投资者已经吓死了.在非正常状况下,为股市测底,绝对是高难度动作,普通小投资者更知易行难.恒指由2009年反弹上来後,中间有几个中途站作参考,正如前日指17,500及17,800暂为一个技术支持区,下一个是16,000左右.瑞穗证券驻香港的亚洲技术策略部负责人Chris Roberts认为,亚洲股市已经处在全球熊市当中,具有很大下行风险,他预计熊市结束前恒指将下跌至16,300及13,800点.有”末日博士”之称的麦嘉华更预料,港股10月、11月续淡,最差情况假设下,或可能下见12,000点,要等12月才跌定.基于经济原来尚未走出过三年前之困局下,近一、两年的回升也只是之前急跌後的反弹,经济反弹後再回落,同样,股市再回试近12,000、13,000都不是太吓人预测.总之外围形势可以恶劣来形容,投资者对股市前景作好最坏的打算为上.

当然,以最坏打算发展假设,中途都会有变化,希望是向好变化.据建银国际证券研究部表示,由于明年初中国可能推出刺激经济增长措施,因此可对明年中国经济增长寄予乐观.若中国的经济活动显着下滑,尤其是固定资产投资和零售销售下降,中国政府可能推出刺激内需方案,重点将放在内需和”十二五”中的新兴战略行业,预计明年保障房方案将加快实施以及数量也会提高.该行认为,今年馀下时间政策将略为放松,但明年上半年估计会三次下调存款准备金率,两次调低利率以刺激内需.德银大中华区首席经济学家马骏亦在公开场合发表言论,若中国现时经济衰退至2008年的水平,不排除中国会推第二轮刺激经济政策.(010)