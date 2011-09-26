〔港报财经评论〕17,832/16,143点成技术支持区--信报9月24日

17,832/16,143点成技术支持区 /陆文

面对全球影响投资市场的政经变数甚多,何时再出现新一轮具爆炸性效果的催化剂,包括来自各国央行有形之手的干预手法,或是让欧猪债务危机有秩序地爆破,均足以令投资者感到无所适从,因此分析技术走势成市场可依赖的盲公竹.随着8月5日确认恒指进入真死亡交叉後,大市跌入18,800/21,000点运行一段日子,主要是以恒指自2008年年底创出10,676点低位後,反弹至2010年10月创出24,988点的50%调整,即黄金比率61.8%的19,521点水平运行,但本周恒指跌破这上落区域,变成第三季跌市的中途岛区域,令恒指未来一段日子有考验以黄金比率50%的17,832点至38.2%的16,143点这技术支持区机会不低.

面对上日提出恒指在18,800/19,000点这水平之上有大量蟹货待消化,已成造淡大户的强硬堡垒.当然目前港股是否已进入熊市属不同定义解读,但在下周港股完成第三季走势下,进入第四季这10月多事之秋,投资者暂以港股进入有反弹难上升,16,143/17,832点会是一段技术支持区,受制于19,000点附近阻力下,最重要还是看个股本身技术走势作买卖分析.当然,炒反弹逐浪在目前风高浪急下,应严订止蚀及入市资金,而保本应较寻求回报放入优先之列.由于任何技术性反弹应来自各国有形之手的干预,昨天市场已传出中国内地社保基金将可投入百亿港元稳定A股,导致部分严重超卖沽空者有补仓式反弹,而20国财长除获日本承诺再增购欧洲金融稳定基金相同债务,包括中国的金砖五国亦承诺会出手稳定市场.最重要还是美汇略为调整下,令上日大量carry trade拆仓活动减少,对金属商品以至港股沽压放缓,中段更出现一段大幅反弹以配合欧洲市场略为回稳.

对有意在未来一段日子寻找博反弹对象的投资者,不妨留意一批在本周才出现较明显下跌的强势股,无论是中移动(0941.HK)等电讯股或内需股的汽车与零售股,甚至跌幅不少的濠赌股,均是配合10月份进入黄金周高消费期的炒作概念,无疑严重超卖及有实力的个别板块股亦有短期的反弹能耐,但在中线看淡趋向未减,基金面对赎回沽压于10月份难消下,大市与个股短期波动性依然颇高,短期入市有若八号风球下玩水上活动.(B04)

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美元掀大升浪澳纽元暴挫 /苏子

没完没了的欧债危机再加上美国经济有甚高机会出现日式衰退,使到环球股市出现骨牌式下跌,即使外汇市场亦不能独善其身,一众小投资者投资者的至爱――澳元及纽元近两个交易天亦像股市般向下暴挫.以澳元兑美元为例,上周五在1.0360水平收市,但到昨天汇价已经急挫至0.9689低位,较上周的收市价急挫671点子或6.4%,跌幅十分惊人,幸而此低位已十分接近100周SMA的0.9655支持,故汇价有望出现反弹.至于汇市上最後下跌的日圆,却始终没有跟随其他非美元货币一同下挫,反而继续保持异常坚挺的走势,表现令不少投资者摸不着头脑.

事实上,日圆应该跟随另一只避险货币瑞郎下跌才对,因为日圆同样面对央行可能突然入市干预的风险,但奇怪在日圆却一直出现应跌不跌的现象,近日美元兑日圆更在上月14日所造的75.93的历史低位附近争持.从价位走势来看,美元兑日圆似乎将再创历史新低,随後朝着75方向迈进的机会较高.至于处身于欧债危机风眼中的欧罗,表现却较为稳定,特别是兑美元未见在跌破本月12日的1.3493低位後出现像澳元兑美元般的恐慌性抛售场面,汇价破位後只是多跌大约100点子,至1.3382水平便回稳过来,随後更自此低位返回1.35关口以上,昨天亚洲市曾一度高见1.3567水平才受阻回落.

简言之,目前汇市上出现一个现象,便是投资者希望上升的,例如澳元及纽元,却出现既急且劲的跌势,而投资者希望急跌的,例如日圆及欧罗,即不是继续表现强势,跌幅令人大感失望.至于绝大部分投资者也看淡的美元,近期更出现一支独秀的大升浪,使到一众看淡美元的投资者录得不同程度的损失.目前汇市的情况反映,由于环球经济形势极不明朗,因此触发不少投资者在市场环境尚佳时所建立的利差交易套息仓位开始出现较具规模的拆仓潮,故作为融资货币的美元以及日圆,在利差交易持续拆仓下又焉有不升之理?欧罗兑美元自上月29日的1.4550高位跌至前天的1.3382低位,不足一个月时间下跌1,168点子或8%,以目前欧债危机愈炒愈烈的情况而言,此跌幅已算温和了.由于欧罗兑美元跌破本月12日的1.3493低位後未见出现明显单边跌市,故汇价有较大机会因稍後美元出现超买调整而向上作出较有力的反弹.若反弹上述跌幅的38.2%及50%,目标分别为1.3828及1.3966.(B08)