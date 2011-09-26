〔港报社评〕美欧威胁利诱北京警惕行事--经济日报9月26日

继欧洲要求中国大买欧债不果後,国际货币基金组织(IMF)昨提出,中国北京可加大财政刺激,缓和美欧债务危机对全球经济的冲击.中国做好自己就是对环球经济最好的贡献,中国北京对国际陆续有来的"捧杀",须抱高度警惕.美欧未能自助纷打中国算盘.美欧深陷债务危机泥淖,本身又缺乏政治意志狠下重招自救,眼见危机愈拖愈危,遂再顾不了作为发达国家的颜面,向在金融海啸中复苏有力的新兴国家伸手求助.中国复苏最快、最有力,更已晋身全球第二大经济体系,自然成为美欧目标.

欧洲早前便大打中国主意,要求北京大量购买欧债,例如意大利国债,但欧盟仍未有解决欧债危机的决心和办法,买欧债甚高风险,除非欧洲愿另作政治或经济回馈,否则并不值得投资.惟欧洲对北京的要求,如承认其市场经济地位,却仍拖拉.北京不愿当冤大头,与其他金砖国家只允增资IMF,由IMF出手施救.欧洲打不响中国的算盘,一直以来主要代表美欧声音的IMF出招,昨指北京有空间加大财政开支刺激经济,以此拉动世界经济,缓减美欧债务危机对环球的冲击.

北京为抵御2008年环球金融海啸的冲击,推出4万亿元人民币刺激计划,虽令中国度过难关,却也种下众多後遗症,且正陆续浮现,如高通胀、高楼价、地方债务急涨、银行潜在呆坏帐风险、部分行业产能过剩更剧等问题,现时若再大加财政刺激政策,上述诸种问题将更尾大不掉,威胁中国经济甚至社会稳定.在美欧经济短期内难望重振下,若中国经济亦现危机,全球经济将更不堪设想.因此,中国做好自己,保持经济平稳较快增长,有序增加需求,才对全球经济最有利、最有贡献.

中国做好自己便最贡献世界.问题是美欧未能自救下,威迫利诱中国相助,势将陆续有来,如美国国会又正草拟方案,威胁人民币若不快速升值,将对北京施以贸易制裁.大形势如此,北京未来难免要付买路钱,但必须继续保持头脑清醒,在尽国际大国义务之时,要量力而为,并争取有利国家发展、提高国际影响力与话语权的回报.(A02)