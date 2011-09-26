〔港报社评〕欧美形势恶化金融风险续升--信报9月26日

世界银行及国际货币基金组织年度会议结束,国基会总裁拉加德及世行行长佐利克在会後记者会上警告,世界经济进入新危险阶段,发达经济体须采取行动解决经济危机,否则全球经济下行风险势必加剧.今次年会以"全球挑战,全球解决方案"为主题,突显了欧债危机和美国双底衰退风险对全球的威胁,如今的确处于相当凶险地步,并隐隐然冲击银行体系的稳定性,持续增加金融市场的风险.

美国联储局上周公布以"扭曲操作",通过把所持的短期国债转换为长债,压低长期利率刺激投资,但效果成疑,因为美国经济疲莫能兴,主要并非借贷资金成本问题.从去年11月起,联储局平均每月以约750亿美元力度,购买共6,000亿国债美元的第二轮货币量宽,但今年半年经济仅能增长0.7%,政策效力微弱.国基会日前调低美国今年经济增长仅得1.5%,预测相当悲观,也反映美国经济形势确实相当险峻.

如今欧债危机亦处于千钧一发地步.若希腊在下月仍未获得新批80亿欧罗紧急贷款,一旦违约,势必引发金融市场震荡.一旦欧债危机出现主权违约,对欧洲银行业将带来冲击,使欧债危机向银行业危机演进的风险加剧.事实上,国基会总裁拉加德在8月已多次警告,欧洲银行须补充资本,但警示遭政府和银行业界否认,然而,上周有欧盟委员会成员终于开口承认,除了今年7月未能通过压力测试的9家银行外,也有多家勉强过关的银行须重新注资,意味欧洲银行的风险逐步显现.

面对险象环生的经济与金融形势,拉加德建议,主要经济体须加强合作,避免危机向实体经济扩散,发达经济体重点整顿财政状况,在货币政策上则应保持宽松.形势发展到目前地步,基于发达经济体巨债缠身,无法有效再通过财政支出直接刺激复苏,只能以超宽松货币政策冀扭转乾坤;但发展中经济体却面对全球流动性泛滥的通胀压力,个中其实充满了利益配置矛盾,使全球治理不仅是一个经济问题,也是一个政治问题,各方在寻求合作的博弈中,滋生多种多样的不确定性,令金融市场阴晴不定,波动风险也无法显着纾缓.(A02)