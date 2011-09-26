〔港报社评〕撬新闻自由的墙脚,陷香港于危墙之下--明报9月26日

香港大学上周公布最新的民调显示,市民对新闻自由的满意程度,跌至2006年以来的新低,这与最近香港传媒面对"内忧外患"的情况颇为一致."外患"主要来自港府推动官媒挤压民营传媒的采访空间、AO空降港台出任广播处长;"内忧"则来自传媒内部,如亚视新闻部被管理层粗暴干预的风波,加上免费报泛滥,色情成卖点,报业沦为一盘生意,挤压以新闻为重、公器为先的收费报空间,这一连串发展都对新闻自由造成不良影响.

香港亚视误报前国家主席江泽民死讯後,9月5日,主管新闻部的梁家荣离职,并指"尽了所有的努力,仍然阻不到这单新闻出街",当时公众普遍认为香港亚视新闻部是被公司管理层干预编辑自主.经历"内忧外患",市民察觉新闻自由正受到严峻挑战.香港消防处最快下月开始使用新通讯系统,传媒连听取消防及救护车电台获取消息的渠道也被封杀了,届时传媒会被进一步封闭突发新闻的来源,港府会公布多少资讯,全操纵在港府之手.

另一来自传媒业界的"内忧",是免费报泛滥造成的後遗症.免费报的资讯较收费报简单,深入及长篇分析报导亦较少,非常依赖二手资讯.从香港的经验可见,免费报揭露港府权贵滥权塞责的侦查报导付诸阙如,与传媒作为社会守望者的监察功能相去甚远.然而,免费报抢占了一定广告市场,以一盘生意来说可谓成功,却可能埋下不利社会公器发展的祸根.上述的连串景象,犹如多人虽非合谋,但却是在合力撬香港新闻自由的墙脚,结果将会令香港置身危墙之下.(A03)