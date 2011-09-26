〔港报社评〕"置安心"应优化,居屋政策可调整--文汇报9月26日

香港行政长官曾荫权下月发表施政报告."城市论坛"昨日讨论复建居屋问题,希望港府推出实际措施助市民上楼.事实上,港府可以优化去年公布的"置安心"计划,由原本"先租後买",改为"可租可买",以便在房屋政策上处于"进可攻、退可守"的有利位置.楼市好时,单位当然不愁租售;遇到市况逆转,无人购买时,仍可继续出租避免空置单位,不会”贱卖”资产及增加市场压力.港府还应规定,一、二手居屋都只应售予香港永久居民,及设置资产、入息上限,转让也应限制在封闭的市场内流转,确保居屋只是满足真正有需要的市民,而非成为被炒卖的商品.

香港房屋政策要照顾不同阶层的人士,要求复建居屋的声音高涨.目前社会争议的焦点已集中在新的居屋制度应如何调整,既能帮助中低阶层置业,又不会对楼市造成冲击.根据现行居屋政策,只要住满5年就可以透过补地价向私人市场流通.居屋经补地价变成私人住宅,就相等于少了一个居屋单位,失去其原有用作满足中低收入家庭住屋需要的功能,沦为志在牟利的炒卖工具.居屋具有福利性质,应该用于照顾有住屋需要的人士.如此才能保证居屋不会因补地价後流向私人市场成为私人商品,保持其满足中低收入家庭住屋需要的社会保障功能.而且,居屋与私人市场脱钩,新居屋的售价亦可摆脱参照私人楼价的做法,可以以更低的价格出售,满足更多市民置业的需要.(A04)