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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 09:38 BJT

〔香港股市〕恒指开跌0.2%,雨润食品因发布获利预警而重挫

路透香港9月26日电---香港股市恒生指数.HSI周一开盘继续走软,延续此前三日连跌态势.中国雨润食品集团(1068.HK)重挫近10%,此前该公司警告称第三季利润将下滑.[ID:nCH0080115]

恒生指数.HSI开低0.19%至17,634.42点.恒生国企指数.HSCE开跌0.67%报8,972.78点.(完)

--编译 隋芬;审校 张荻

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