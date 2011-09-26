〔香港股市〕恒指开跌0.2%,雨润食品因发布获利预警而重挫

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月26日电---香港股市恒生指数.HSI周一开盘继续走软,延续此前三日连跌态势.中国雨润食品集团(1068.HK)重挫近10%,此前该公司警告称第三季利润将下滑.[ID:nCH0080115]
恒生指数.HSI开低0.19%至17,634.42点.恒生国企指数.HSCE开跌0.67%报8,972.78点.(完)
--编译 隋芬;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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