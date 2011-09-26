〔离岸人民币〕亚洲水泥发行5.86亿元三年期人民币债券,息率为2.95%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月26日电---综合水泥生产商--亚洲水泥(中国)控股有限公司(0743.HK)周一称,发行5.86亿元三年期人民币债券,息率为2.95%.
公告称,是次发行收益将用于营运资金用途.票据将于联交所上市,其并未获得评级.
汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)及瑞穗证券为联席牵头经办人,汇丰为账簿管理人.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。