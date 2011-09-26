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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 09:15 BJT

〔离岸人民币〕亚洲水泥发行5.86亿元三年期人民币债券,息率为2.95%

路透香港9月26日电---综合水泥生产商--亚洲水泥(中国)控股有限公司(0743.HK)周一称,发行5.86亿元三年期人民币债券,息率为2.95%.

公告称,是次发行收益将用于营运资金用途.票据将于联交所上市,其并未获得评级.

汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)及瑞穗证券为联席牵头经办人,汇丰为账簿管理人.(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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