〔香港个股〕中国交通建设预期今年度净利升幅不少于17%

路透香港9月26日电---中国最大港口建设商--中国交通建设(1800.HK)称,按照国际会计准则,预期2011年度净利不少于115.81亿元人民币,同比增长17%.

中国证监会发审委将于周三(28日)审核中交建首次公开发行(IPO)申请,该公司拟在上海证券交易所发行不超过35亿股,募资规模不超过200亿元人民币.[ID:nCN1985905]

中交建于上周五晚在联交所一份声明中并称,按照中国会计准则,预期今年度净利达113.7亿元人民币,较去年同期94.37亿元人民币,增长20%;收入则按年升18%至3,232亿元人民币.

而按照国际会计准则,其净利则为115.81亿元人民币.其年报显示,2010年度净利为98.63亿元人民币.

公告并称,7月发生的甬温"子弹头"动车追尾事故,可能对中交建今年下半年铁路项目进度产生一定不利影响.

中交建股份周一早盘开低0.79%,但随後转升0.99%,报5.12港元.(完)

浏览中国交通建设其他新闻,请点选[1800.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)