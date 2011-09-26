〔香港个股〕中国交通建设预期今年度净利升幅不少于17%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月26日电---中国最大港口建设商--中国交通建设(1800.HK)称,按照国际会计准则,预期2011年度净利不少于115.81亿元人民币,同比增长17%.
中国证监会发审委将于周三(28日)审核中交建首次公开发行(IPO)申请,该公司拟在上海证券交易所发行不超过35亿股,募资规模不超过200亿元人民币.[ID:nCN1985905]
中交建于上周五晚在联交所一份声明中并称,按照中国会计准则,预期今年度净利达113.7亿元人民币,较去年同期94.37亿元人民币,增长20%;收入则按年升18%至3,232亿元人民币.
而按照国际会计准则,其净利则为115.81亿元人民币.其年报显示,2010年度净利为98.63亿元人民币.
公告并称,7月发生的甬温"子弹头"动车追尾事故,可能对中交建今年下半年铁路项目进度产生一定不利影响.
中交建股份周一早盘开低0.79%,但随後转升0.99%,报5.12港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。