〔企业并购〕中国金融机构对未来一年的并购计划十分乐观--罗兵咸永道

路透香港9月26日电---国际会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)周一发布调查显示,大部分来自中国的金融机构对明年中国市场的并购前景看好,并对未来一年的并购计划十分乐观.

罗兵咸永道中国金融服务并购业务主管合夥人费理斯在记者会上表示,虽然近期环球金融市场动荡以及全球经济不明朗,可能会减慢市场并购步伐,但鉴于坏账风险和内部风险增加,亦有些机构可能需要增强其资本水平,而考虑引入战略夥伴或策略投资者.

"随着全球经济增长的重点迅速转移到东方,中国和亚洲的金融服务业并购活动预计将在2011年後期和2012年加速增长."他称.

罗兵咸永道于今年5月和6月,与来自亚洲13个地区、共375名金融服务企业高级管理人员进行访查.结果显示,超过75%来自中国的受访者表示,正积极考虑或可能在未来12个月内进行并购交易.

费理斯指出,自2008年金融危机发生以来,中国的金融机构大多没有参与全球金融业并购活动,但随着进入新的波动时期,有迹象显示,有些中国机构可能加入并购行列,收购一些价格相对便宜但具战略性资产.

"预计欧洲或美国的零售金融业不会出现重大并购,但相信中国买家对涉及批发融资的交易会愈来愈进取,"他并称,"例如资本租赁和项目融资,以及那些涉及主要新兴市场交易夥伴的并购活动."

是次调查是六年来规模最广泛的一次,结果显示中国受访者通过并购开发新业务领域的意愿,超过亚洲其他地区受访者.

受访者并认为,企业银行、投资银行业务、再保险和资本市场是最有吸引力的业务,当中对投资银行和资本市场的兴趣,更明显高于亚洲其他地区,这说明中国的受访者继续对国内IPO(首次公开发售)市场抱有兴趣.(完)