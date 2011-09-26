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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 12:08 BJT

〔香港个股〕香港政府展开对超大现代农业涉及市场不当行为的调查

路透香港9月26日电---香港政府周一表示,已将超大现代农业(0682.HK)涉及市场不当行为的调查,提交市场失当行为审裁处展开程序.

政府发言人Shirley Wong拒绝就有关事件提供更多细节.而超大现代发言人Simon Shi亦不作评论.

超大现代早盘以接近盘中最低位收市,大挫26.67%,报1.09港元.大盘恒生指数.HSI则跌1.79%.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 曾祥进

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