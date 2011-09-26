〔香港个股〕香港政府展开对超大现代农业涉及市场不当行为的调查

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月26日电---香港政府周一表示,已将超大现代农业(0682.HK)涉及市场不当行为的调查,提交市场失当行为审裁处展开程序.
政府发言人Shirley Wong拒绝就有关事件提供更多细节.而超大现代发言人Simon Shi亦不作评论.
超大现代早盘以接近盘中最低位收市,大挫26.67%,报1.09港元.大盘恒生指数.HSI则跌1.79%.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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