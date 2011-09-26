〔香港经济〕8月访港旅客再创新高,国庆黄金周内地旅客料升一成--旅发局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月26日电---香港旅游发展局周一公布,8月份访港旅客再创有纪录以来的最高,单月旅客人次更首度突破400万,按年增加17.7%.该局并预期国庆黄金周的内地旅客将有8-10%增长.
8月份访港旅客达406.6万人次,并继上月後,连续两个月刷新单月最高纪录.其中内地旅客占近72%,达291.5万人次,按年升23%.
旅发局主席田北俊在新闻稿中称,夏季一向是短途市场旅客外游的旺季,综合今年暑假6至8月期间,访港旅客达按年上升18.8%,令今夏旅客数字再创新高.其中内地及东南亚市场的表现尤其突出,主要因由于区内经济持续向好和货币升值,带动消费及外游意欲.
"展望今年馀下的几个月,相信内地及短途市场将继续成为本港旅游业增长的主要动力.我们估计,今年国庆黄金周期间,内地访港旅客会有大约8-10%的增长."田北俊说.
旅发局称,今年首八个月的访港旅客增16.2%,至近2,724万人次.
在本地消费气氛维持良好,及旅客消费畅旺带动下,香港7月份的零售销售货值及数量分别录得29.1%及22.4%的按年增长.[ID:nCH0076743](完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。