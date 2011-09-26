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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 13:57 BJT

〔香港热股〕中国平安午盘一度大跌逾15%至两年半新低

路透香港9月26日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)周一午盘跌幅一度扩大逾15%至两年半新低.

香港时间13:33,平安保险跌13%,报42.8港元;大市恒生指数.HSI则跌2.5%.稍早平保曾低探41.75港元,为自2009年3月以来低位.

分析师称,不排除与长仓基金洗仓活动有关,因环球基金此前对平安保险进行超配.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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