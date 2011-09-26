〔香港热股〕中国平安午盘一度大跌逾15%至两年半新低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港9月26日电---中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)周一午盘跌幅一度扩大逾15%至两年半新低.
香港时间13:33,平安保险跌13%,报42.8港元;大市恒生指数.HSI则跌2.5%.稍早平保曾低探41.75港元,为自2009年3月以来低位.
分析师称,不排除与长仓基金洗仓活动有关,因环球基金此前对平安保险进行超配.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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