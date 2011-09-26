〔香港个股〕香港政府调查超大现代农业涉及市场不当行为(更新版)

(新增细节和背景)

* 超大暴挫近27%至八年低位,午盘停牌

* 政府称调查超大涉市场不当行为

* 媒体5月底报导超大疑夸大生产基地面积

路透香港/新加坡9月26日电---香港政府周一表示,已将超大现代农业(0682.HK)被指涉及会计上的不当行为,提交市场失当行为审裁处展开调查程序.

超大早盘股价大跌近27%至八年以来低位後,午盘更暂停买卖.公司表示,将发布有关股价敏感的资料.

政府发言人Shirley Wong未就有关事件提供更多细节.而超大现代发言人Simon Shi则表示在现时不作评论.

市场失当行为审裁处是根据《证券及期货条例》成立的独立全职机构,以公开形式就包括内幕交易、虚假交易、操控价格、操纵证券市场等市场失当行为,进行民事法律程序及在适当时向被判违法人士施加民事制裁.

近几个月来,包括加拿大上市的嘉汉森林TRE.TO等几家中国民企先後被指称涉及欺诈及涉嫌财务违规.而今年5月,香港壹传媒旗下的"壹周刊"一篇报导指在中国从事农产品经营的超大现代,夸大其在内地的种植基地面积、出口量等.该消息一度令超大股价暴跌25%.

其後超大发出声明澄清,有关报导与事实不符,并保留追究法律责任的权利.而超大主席兼大股东郭浩其後按每股3.84港元,增持公司100万股股份.

由5月底壹周刊报导刊出前,超大至令股价已累计跌76%.

以福州为基地的超大,于2000年在香港主板上市.公司在其网页中表示,公司在中国拥有31个生产基地,农地总面积逾44,282公顷.公司表示,去年生产并出售的果蔬量达270万吨.(完)

--记者 苏骏霖/Rachel Armstrong; 编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯